Pioggia per 3 milioni di metri cubi d’acqua

Le piogge durante la settimana hanno incrementato gli invasi per 3 milioni di metri cubi. Più acqua anche per la diga Castello nell’Agrigentino.

Tanta pioggia dal cielo in Sicilia durante la settimana appena trascorsa. E negli invasi dell’isola vi sono 3 milioni di metri cubi d’acqua in più. Così è secondo l’Autorità di bacino della Presidenza della Regione Siciliana, che peraltro sottolinea che si tratta di una stima momentanea perché in alcune parti della Sicilia piove ancora, e perché tanta acqua affluisce ancora negli invasi dalle traverse fluviali. A beneficiare maggiormente del maltempo sono stati gli invasi “Mario Francese”, ex Garcia, e Rosamarina, entrambi nel Palermitano, con circa un milione di metri cubi ciascuno in più.

Il restante milione di metri cubi è stato distribuito tra altri nove invasi ad uso potabile presenti sul territorio regionale, ovvero: Ancipa (tra le province di Enna e Messina), Castello (Agrigento), Fanaco, Piana degli Albanesi, Piano del leone, Poma, Prizzi e Scanzano (Palermo), e Ragoleto-Dirillo (Ragusa). L’Autorità di bacino prosegue nel monitoraggio costante dello stato di salute idrica e fornirà ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.