Pietro Bartolo lascia il PD: “Un partito sempre più autoreferenziale…”

Condividi

Visualizzazioni 107

Pietro Bartolo, medico e attivista per i diritti dei migranti, ha annunciato l’addio al Partito Democratico dopo anni di impegno, a partire dalla sua esperienza nel poliambulatorio di Lampedusa, passando per il mandato di europarlamentare e il tentativo di rielezione alle ultime europee. Dopo essersi dimesso dalla segreteria regionale dei Dem in Sicilia, Bartolo ha deciso di abbandonare definitivamente il partito. «Non sussistono più le condizioni perché io resti nel Partito Democratico», ha scritto su Facebook, spiegando che, sebbene abbia sempre condiviso i valori del Pd, oggi il partito è guidato da chi ha scelto di ignorarli, perdendo il contatto con le esigenze delle comunità locali. Bartolo ha criticato il partito per essere diventato «sempre più autoreferenziale», concentrato su faide interne e giochi di potere, piuttosto che sui bisogni concreti delle persone. Il medico lampedusano ha annunciato che il suo impegno politico proseguirà, ma in un contesto diverso, lontano dalle dinamiche interne del Pd. «Voglio costruire un’alternativa credibile alle destre», ha concluso, assicurando che continuerà a lavorare per un progetto politico che risponda alle reali esigenze della collettività.