Piero Luparello: “Ringrazio tutti ma rinuncio alla proposta di candidarmi a primo cittadino”

In realtà non era mai stato pienamente convinto di scendere in campo, in occasione delle prossime amministrative, nonostante il plauso di una significativa parte politica agrigentina che gli chiedeva a tuto spiano di candidarsi per la poltrona più alta di Palazzo di Città.

Luparello tiene a sottolineare che “una serie di valutazioni prettamente personali che riguardano il lavoro, la famiglia e anche un pizzico di valutazione obiettiva “anagrafica” mi hanno indotto a rinunciare alla assai gradevole proposta di candidarmi”.

Piero Luparello continua: “Ho il dovere di ringraziare tutte le forze politiche che si sono a me interessate e non nascondo una certa amarezza nel rifiutare la loro proposta. Ringrazio anche i numerosi cittadini, i quali, dopo essere uscita la notizia di una mia probabile candidatura mi hanno dimostrato affetto e stima, invitandomi ad accettare la proposta”.

Per la città di Agrigento si tratta di una rinuncia molto dolorosa in quanto la figura del noto chirurgo agrigentino avrebbe potuto rappresentare un’ottima scelta per una città che ha soltanto bisogno di risollevarsi.

Aspettiamo adesso cosa farà il Centro Destra in attesa che possa tirare dal cilindro (meglio tardi che mai…) il nome del candidato ufficiale che andrà a concorrere con gli altri competitori. Più che competitori, una sola persona è scesa già in campo: Giuseppe Di Rosa.

E se il centro Destra piange, certamente il centro Sinistra non ride.