Piccione impiccato accanto al cantiere: inquietante intimidazione ai danni di un’impresa che lavora per Siciliacque

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Un inquietante episodio intimidatorio è stato denunciato da un imprenditore della provincia di Agrigento, titolare di un’azienda impegnata in lavori di manutenzione degli impianti acquedottistici per conto di Siciliacque.

Nei pressi del cantiere, situato nel territorio di Gela, è stato infatti rinvenuto un piccione impiccato a una corda fissata a un canneto. Un gesto che, per le sue modalità, viene interpretato come un chiaro messaggio intimidatorio rivolto all’impresa.

A fare la macabra scoperta è stato uno degli operai impegnati nelle attività, che ha immediatamente informato il titolare dell’azienda. I lavori, affidati attraverso un appalto per la manutenzione degli impianti degli acquedotti del comparto Agrigento Sud, erano già stati completati al momento del ritrovamento.

L’imprenditore ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri, presentando una denuncia contro ignoti presso la stazione dell’Arma del comune in cui risiede.

Sono così scattate le indagini per cercare di risalire agli autori dell’episodio. Gli investigatori stanno esaminando ogni possibile elemento utile per comprendere il movente e identificare i responsabili di quello che appare come un gesto dal forte valore intimidatorio.

Al momento non sono emersi indizi concreti sull’identità degli autori, ma gli accertamenti dei carabinieri proseguono nel tentativo di fare piena luce sull’accaduto e verificare se il messaggio sia collegato all’attività svolta dall’impresa nel cantiere interessato.