Picchiato a Lampedusa, in elisoccorso a Palermo

A Lampedusa, in via Roma, nei pressi del Belvedere, si è scatenata una rissa e un lampedusano è stato picchiato e ferito tanto che, dopo un primo soccorso nel Poliambulatorio dell’isola, è stato trasferito con un elicottero del 118 in un ospedale a Palermo. Prognosi di 30 giorni. I Carabinieri della locale Tenenza hanno identificato gli aggressori. Si tratta di tre operai attualmente impegnati in lavori a Lampedusa. Per procedere a loro carico è necessaria la querela di parte.