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La denuncia della donna ha fatto scattare le indagini della Procura di Sciacca. La vittima avrebbe subito ripetute violenze, tanto da finire anche in ospedale. Per il marito, 58 anni, disposto l’allontanamento dalla casa familiare con braccialetto elettronico.

La Procura di Sciacca ha chiuso le indagini nei confronti di un commerciante agrigentino di 58 anni, accusato di maltrattamenti nei confronti della moglie. Il pubblico ministero Simona Lombardo ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, atto che potrebbe preludere alla richiesta di rinvio a giudizio.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dalla donna, che avrebbe deciso di rivolgersi agli investigatori dopo aver sopportato a lungo una situazione fatta di soprusi e violenze. Nel suo racconto avrebbe riferito di essere stata ripetutamente aggredita dal marito, anche con calci e pugni.

In una circostanza le violenze sarebbero state tali da rendere necessario il ricorso alle cure ospedaliere. Agli atti dell’indagine figura anche un referto medico rilasciato dall’ospedale di Sciacca.

Il commerciante è già stato sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.