Piano Nazionale degli Aeroporti, Agrigento resta ancora a terra: nessun via libera allo scalo, solo un’ipotesi futura e chiacchiere politiche

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Ancora una delusione per Agrigento sul fronte delle infrastrutture. Dal nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 emerge chiaramente che la provincia continua a rimanere esclusa dalla programmazione di un proprio aeroporto, mentre l’attenzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è concentrata sul potenziamento degli scali già esistenti, in particolare Catania e Comiso.

Nel documento ministeriale viene infatti ribadito che lo sviluppo dell’aeroporto di Catania rappresenta la priorità strategica, mentre Comiso viene individuato come aeroporto “di riserva”, destinato a supportare Fontanarossa soprattutto durante le fasi di ampliamento e potenziamento.

Per Agrigento, invece, non c’è alcun progetto concreto. Il Piano si limita a prevedere che potrà essere effettuata una valutazione politico-istituzionale sulla realizzazione di un nuovo aeroporto nell’area agrigentina, esclusivamente qualora venga dimostrata la sostenibilità economico-finanziaria dell’opera.

Una formulazione che, di fatto, rinvia qualsiasi decisione a un futuro indefinito e che non inserisce lo scalo agrigentino tra gli interventi programmati nel prossimo decennio.

Si tratta dell’ennesima occasione mancata per un territorio che continua a scontare un grave deficit infrastrutturale. La provincia di Agrigento, pur essendo una delle principali mete turistiche della Sicilia grazie alla Valle dei Templi e alle sue coste, resta priva di un aeroporto e continua a dipendere dagli scali di Palermo, Catania, Trapani e Comiso.

Nel documento ministeriale vengono illustrate strategie e investimenti per rafforzare la rete aeroportuale regionale, ma Agrigento compare soltanto in una breve citazione, senza finanziamenti, cronoprogrammi o impegni concreti.

In sostanza, il nuovo Piano conferma una realtà già nota: per Agrigento l’aeroporto resta soltanto un’ipotesi subordinata a future valutazioni, mentre le risorse e la pianificazione continuano a privilegiare altri territori. Una prospettiva che rischia di penalizzare ancora una volta lo sviluppo economico, turistico e logistico di una provincia che da anni chiede infrastrutture adeguate per colmare il divario con il resto della Sicilia.