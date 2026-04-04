Piano da 1,6 miliardi per la ricostruzione post-ciclone Harry

La Regione ha presentato un nuovo piano da oltre 1,6 miliardi di euro per la ricostruzione dopo i danni causati dal ciclone Harry e dalle mareggiate che hanno colpito la costa meridionale della Sicilia a gennaio. Il piano, ora in attesa di approvazione nazionale, prevede interventi per la ricostruzione, il ripristino delle infrastrutture e il sostegno alle persone e imprese danneggiate. Il presidente della Regione, Renato Schifani, spiega che si tratta della seconda fase della ricostruzione, che si affianca ai ristori per le imprese, al sostegno agli sfollati e ai lavori su porti e zone costiere devastate. Il piano, elaborato dalla cabina di regia regionale coordinata da Duilio Alongi, destina oltre 1,3 miliardi a opere strutturali per la sicurezza idrogeologica, 173 milioni alla ripresa economica, 46,5 milioni a interventi urgenti e 33 milioni al ripristino dell’edilizia privata. Sono previsti anche 7,3 milioni per la frana di Niscemi. L’obiettivo è completare la ricostruzione e migliorare la capacità di risposta a future emergenze climatiche.
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