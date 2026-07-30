Petardo in tribuna, tifoso dell’Akragas indagato

Condividi

Visualizzazioni 93

Un quarantenne tifoso dell’Akragas calcio è indagato per il lancio di un petardo ad alto potenziale durante la partita di Promozione tra Akragas e Gymnica Scordia, disputata il 9 maggio allo stadio “Totò Russo” di Aragona. Secondo gli investigatori, l’esplosivo avrebbe determinato un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per l’incolumità di spettatori e personale impiegato nel servizio di sicurezza. L’uomo, assistito dall’avvocato Monica Malogioglio, è stato interrogato nei giorni scorsi nell’ambito della relativa inchiesta condotta dalla Digos di Agrigento. Nei suoi confronti è stato inoltre disposto il Daspo.