Pestato dal branco in via Atenea, 27enne finisce in ospedale

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Un diverbio verbale si trasforma in una violenta aggressione nel cuore di Agrigento. Un giovane di 27 anni è stato circondato e colpito con calci, pugni e schiaffi da un gruppo di persone, tra cui alcuni stranieri.

Il pestaggio è avvenuto lungo via Atenea. Il ragazzo, rimasto stordito a terra, è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi e non è in pericolo di vita.

Dopo l’aggressione, il gruppo si è rapidamente allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno acquisendo e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. I filmati potrebbero fornire elementi utili per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e identificare i responsabili.