Pestaggio tra giovani a Menfi: sedicenne ferito gravemente per un banale rifiuto

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Un episodio di violenza scuote il litorale agrigentino, dove un ragazzo di 16 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di coetanei nei pressi di un locale a Lido dei Fiori, nel territorio di Menfi. Il fatto risale alla serata di sabato ed è stato riportato da fonti locali.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato avvicinato da quattro persone — tre minorenni e un maggiorenne — che gli avrebbero chiesto un accendino. Al suo rifiuto, per motivi ancora poco chiari, il gruppo avrebbe reagito con estrema violenza, colpendolo ripetutamente.

Il sedicenne ha riportato diverse lesioni, tra cui una frattura, ed è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le sue condizioni, pur serie, non sarebbero al momento considerate in pericolo di vita.

Sull’accaduto sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno lavorando per chiarire la dinamica precisa dell’aggressione e accertare le responsabilità dei coinvolti.