Pestaggio a Porto Empedocle: ridotte quattro condanne in Appello

Il 19 marzo del 2021 il Tribunale di Agrigento ha inflitto due anni di reclusione ciascuno a carico di quattro imputati di Porto Empedocle, presunti responsabili di lesioni aggravate. Si tratta di quattro tra loro familiari, Stanislao Freddoneve, 55 anni, Giovanni Freddoneve, 30 anni, Gaspare Freddoneve, 47 anni, e Carmelo Freddoneve, 61 anni. I Freddoneve avrebbero malmenato violentemente Libertino Vasile Cozzo, poi defunto, dopo che lui si sarebbe recato nell’attività commerciale dei Freddoneve e li avrebbe minacciati con una pistola. Ebbene, adesso i giudici della Corte d’Appelli di Palermo, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Salvatore Pennica, hanno riqualificato il reato contestato da lesioni aggravate a eccesso colposo di legittima difesa, riducendo la pena da due anni di reclusione a una multa di 2.000 euro ciascuno.