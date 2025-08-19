“Pestaggio a Menfi”: 11 Daspo urbani “Willy”

Condividi

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, oltre che ai 5 presunti autori di un violento pestaggio a Raffadali a danno di un 15enne (di cui è stato pubblicato ieri), ha imposto il Daspo urbano “Willy” a 11 presunti responsabili, tra cui 2 minori, della brutale aggressione contro un ragazzo egiziano avvenuta lo scorso 13 luglio sul lungomare di Porto Palo di Menfi. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della Compagnia di Agrigento. Per i maggiorenni, oltre al divieto di accedere e stazionare nel luogo della rissa, sono stati applicati gli arresti domiciliari. Inoltre per uno dei soggetti coinvolti, già gravato da altri precedenti di Polizia, è stato emesso il Foglio di via obbligatorio dal Comune di Menfi per la durata di quattro anni.