Perde il controllo della Mercedes e finisce contro un muro: morto un 22enne

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Tragedia all’alba a Caltagirone, dove un giovane di 22 anni, Lorenzo Manuello, ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Il sinistro si è verificato poco prima delle 5 in via Croce del Vicario. Il ragazzo era alla guida di una Mercedes quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto, che è uscita dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un muro.

L’impatto è stato estremamente violento. Il giovane è rimasto incastrato nell’abitacolo e per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Il 22enne è morto sul luogo dell’incidente.

Carabinieri e Polizia di Stato hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno portato il giovane a perdere il controllo della vettura.