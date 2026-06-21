Perde il controllo del quad e si ribalta: morto un giovane di 30 anni

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Tragico incidente lungo la strada statale Palermo-Agrigento. A perdere la vita è stato Giuseppe Maria Granata, 30 anni, rimasto coinvolto in un drammatico sinistro avvenuto in contrada Gurfa, nel territorio di Alia.

Secondo le prime informazioni, il giovane stava viaggiando a bordo di un quad quando, per ragioni ancora da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo. Il veicolo si è ribaltato violentemente e il conducente è stato sbalzato riportando gravissime lesioni.

Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno tentato disperatamente di salvargli la vita. Nonostante le manovre di rianimazione, però, il trentenne è deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente.

I carabinieri intervenuti sul luogo della tragedia hanno avviato gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire le cause che hanno provocato il ribaltamento del quad.