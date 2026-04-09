Per le spiagge e le riserve naturali dell’isola

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Dalla Regione Siciliana 8 milioni di euro per le spiagge e le riserve naturali o aree protette dell’isola. L’intervento dell’assessore Savarino.

Dalla Regione Siciliana 8 milioni di euro per le spiagge e le riserve naturali o aree protette dell’isola. L’assessorato regionale a Territorio e Ambiente ha pubblicato due avvisi, destinati ai Comuni e agli Enti che gestiscono le riserve naturali. Il primo bando prevede contributi per interventi di rimozione dei rifiuti sul demanio marittimo, nei territori comunali e nelle riserve naturali. Il secondo bando offre altri fondi per la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, per migliorare i servizi e promuovere la sostenibilità ambientale lungo le coste siciliane. Nel frattempo, ancora su iniziativa dell’assessorato, è già stato pubblicato un avviso di 800.000 euro rivolto ai Comuni per l’assunzione dei bagnini preposti alla vigilanza e alla sicurezza nelle spiagge libere. A breve sarà pubblicato un altro bando per l’accessibilità delle persone con disabilità. L’assessore Giusi Savarino commenta: “Mai nessun governo regionale prima di noi ha investito così tanto sulle spiagge. Rendendo più attrattive le nostre spiagge, potremo conquistare più bandiere blu, lilla e verdi. Questo significherebbe avere maggiori risorse da investire sulle coste e una grande promozione turistica per i nostri litorali”.