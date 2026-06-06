Per la Regione Sicilia conferma BBB+

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L’agenzia internazionale Standard & Poor’s conferma il rating (ovvero la credibilità finanziaria) della Sicilia a BBB+ con outlook (ovvero prospettiva) stabile, riconoscendo la solidità della gestione finanziaria dell’isola e la capacità di affrontare sfide economiche complesse. L’agenzia sottolinea progressi nella disciplina fiscale, nella trasparenza e nella rendicontazione, evidenziando la regolare approvazione e pubblicazione dei bilanci regionali, con miglioramento di prevedibilità e governance. Il presidente Schifani, sottolinea che il giudizio attesta il merito creditizio della Regione, rafforzando la fiducia dei mercati e degli investitori. Schifani aggiunge: “Il rating riflette la fine della stagione dei deficit e dello squilibrio strutturale: il disavanzo è stato ridotto, i conti messi in ordine e gettate le basi per una crescita stabile, con imprese e territori capaci di generare occupazione e sviluppo economico”.