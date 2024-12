Per il giorno dell’Immacolata, domenica 8 dicembre, i panifici rimarranno aperti

Condividi

Visualizzazioni 100

In occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione, che quest’anno coincide con la giornata di domenica 8 dicembre 2024, l’Amministrazione comunale di Agrigento ha autorizzato la deroga al divieto di apertura dei panifici previsto dal Decreto dell’Assessore per le Attività Produttive del 5 marzo 2018, che stabilisce la chiusura obbligatoria almeno un giorno alla settimana, comprese la prima e la terza domenica del mese.

Il Presidente Provinciale di Assopanificatori, con una richiesta formale, ha sollecitato la deroga in quanto, in occasione di questa ricorrenza religiosa, è tradizione per la cittadinanza e per i visitatori consumare focacce e altri prodotti tipici legati ai festeggiamenti dell’Immacolata. Tale consuetudine risponde a un’importante tradizione culturale e religiosa della nostra comunità.

A tal proposito l’Assessore alle Attività produttive Carmelo Cantone ha dichiarato: “In qualità di Assessore alle Attività Produttive, esprimo il mio pieno supporto all’apertura dei panificatori durante alcune giornate festive, come l’8 dicembre. Questa scelta risponde all’esigenza di sostenere il commercio locale, garantendo al contempo un servizio utile e apprezzato dai cittadini. Ritengo – ha aggiunto – che sia fondamentale venire incontro alle necessità degli operatori del settore, che quotidianamente lavorano con impegno per offrire prodotti di qualità. Questa opportunità rappresenta un segnale importante per rafforzare il rapporto tra le attività produttive e la comunità, specialmente in un periodo festivo in cui le tradizioni legate al pane e ai prodotti da forno assumono un valore particolare. Il mio impegno – ha concluso l’Assessore Cantone – resta quello di ascoltare le esigenze del tessuto produttivo locale e di favorire ogni iniziativa che, nel rispetto delle norme, possa portare benefici sia agli operatori economici sia ai nostri concittadini.”