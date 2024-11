PENSIONI & POVERTA’ 1,7 milioni di pensionati vivono con meno di 500 euro

Condividi

Pensioni d’oro sopra 5000 euro costano 5,7 volte in più di quelle sotto i 500 euro. Linea di povertà è di 726,53 euro

“Se le pensioni d’oro sopra i 5000 euro, pur riguardando solo il 2,6% dei pensionati, costano allo Stato 34.438 milioni, oltre 5,7 volte in più rispetto ai redditi pensionistici sotto i 500 euro, che costano appena l’1,7% della spesa complessiva, allora vuol dire che il nostro sistema pensionistico è iniquo e andrebbe rivisto, visto che la linea di povertà per un single è di 726,53 euro” afferma l’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Inps secondo i quali nel 2023 i pensionati che hanno avuto un reddito da pensione complessivo inferiore a 500 euro al mese sono stati 1.699.780, pari al 10,5% del totale, ma costano allo Stato solo l’1,7% della spesa pensionistica complessiva, 5.998 milioni, mentre chi percepisce oltre 5000 euro costa il 9,9% del totale.

“Nessuno vuole togliere i diritti acquisiti, ma bisognerebbe che almeno non ci fossero pensionati costretti a chiedere le elemosina per strada o a mettersi in fila alle mense della Caritas, cose non degne di un Paese che vuole definirsi civile. Inoltre, nulla vieta, nel rispetto dei pronunciamenti della Consulta, di ripristinare in via temporanea e una tantum, con questa manovra, il contributo di solidarietà per le pensioni più elevate” conclude Dona