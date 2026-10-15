Pensione e bancomat nelle mani di tre persone: chiesto il processo per estorsione

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Un 63enne avrebbe pagato 600 euro al mese tra il 2022 e il 2023, per un totale di circa 10 mila euro. Sotto accusa padre, figlio e un altro uomo.

Avrebbe dovuto consegnare ogni mese 600 euro, pari alla sua pensione, e mettere a disposizione anche il bancomat per consentire i prelievi. È questa l’ipotesi accusatoria al centro di un’inchiesta della Procura di Sciacca, che ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone accusate di estorsione ai danni di un pensionato di 63 anni.

La richiesta, firmata dal pubblico ministero Carlotta Buzzi, riguarda Vincenzo Di Benedetto, 75 anni, il figlio Mario, 39 anni, e Tonino Giordano, 34 anni. Per tutti l’accusa è di estorsione. L’udienza preliminare è fissata per il 23 febbraio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti contestati si sarebbero verificati tra gennaio 2022 e dicembre 2023. In quel periodo, il sessantatreenne sarebbe stato costretto a consegnare mensilmente 600 euro. Oltre al denaro contante, i tre avrebbero avuto a disposizione la sua carta bancomat, utilizzata per effettuare ulteriori prelievi.

La somma complessiva contestata ammonta a circa 10 mila euro. Sarà adesso il giudice dell’udienza preliminare a valutare la richiesta della Procura e a decidere se disporre il processo per i tre imputati.