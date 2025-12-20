Pensionato di 83 anni rapinato ad Agrigento, paura in Salita Damareta

Condividi

Ancora un episodio di microcriminalità ad Agrigento. Un pensionato di 83 anni è stato rapinato mentre stava rientrando a casa in Salita Damareta, vittima di un’azione improvvisa e fulminea che lo ha lasciato profondamente scosso, seppur fortunatamente illeso.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziano è stato sorpreso alle spalle da due uomini che lo hanno bloccato all’improvviso. Uno dei rapinatori lo ha trattenuto, mentre l’altro gli ha rovistato nelle tasche del giubbotto e dei pantaloni, riuscendo a sottrargli il portafogli. All’interno c’erano circa 150 euro. Subito dopo il colpo, i due si sono allontanati rapidamente, facendo perdere le proprie tracce.

Nonostante l’assenza di violenza fisica, l’83enne è rimasto sotto shock per quanto accaduto. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno immediatamente avviato le ricerche, passando al setaccio l’intero quartiere nel tentativo di individuare i responsabili.

Gli accertamenti si sono però rivelati complessi fin dalle prime fasi. Nella zona non sarebbero presenti impianti di videosorveglianza, circostanza che limita le possibilità investigative e rallenta l’identificazione dei rapinatori. Nonostante ciò, le indagini proseguono per cercare di risalire agli autori del gesto.

L’episodio riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza urbana e della tutela delle fasce più fragili della popolazione, in particolare degli anziani, sempre più spesso bersaglio di rapine rapide e mirate. Un fenomeno che continua a destare preoccupazione tra i residenti della zona.