Pensionata travolta e uccisa da un automobilista

Condividi

Visualizzazioni 93

In provincia di Palermo, a Partinico, una donna è stata investita e uccisa lungo la strada statale 186. La vittima, Fleuretta Maingard, pensionata di 85 anni, originaria dello Stato della Mauritania, da tempo residente a Partinico, secondo quanto ricostruito dalla Polizia municipale sarebbe stata intenta ad attraversare la strada quando è stata investita da un’auto, una Fiat Brava, condotta da un cinquantenne, residente a Monreale. L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno con estrema violenza. L’uomo ha subito telefonato al 118. L’anziana è stata trasportata in ospedale, dove i medici del pronto soccorso hanno provato a rianimarla.