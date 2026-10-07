Pensionata travolta e uccisa a Favara: 31enne patteggia due anni

Condividi

Visualizzazioni 103

Due anni di reclusione, con pena sospesa, per omicidio stradale. Il gip del Tribunale di Agrigento, Giuseppe Miceli, ha ratificato il patteggiamento del 31enne di Favara che il 18 giugno scorso era alla guida della Fiat Panda che investì Maria Cibella, 78 anni, mentre attraversava la strada in via Capitano Callea, nei pressi di un supermercato.

La pensionata riportò gravissime lesioni cranio-encefaliche e un’emorragia cerebrale. Nonostante i soccorsi e il ricovero in ospedale, morì cinque giorni dopo.

Secondo la ricostruzione contenuta nell’imputazione, il conducente non avrebbe arrestato tempestivamente la vettura, nonostante la donna avesse già impegnato la carreggiata e fosse pienamente visibile. L’attraversamento, sempre secondo l’accusa, avrebbe costituito un ostacolo prevedibile che avrebbe dovuto indurre il conducente a rallentare e fermarsi.

Il giovane ha scelto di definire il procedimento con il rito del patteggiamento. Con la ratifica dell’accordo tra accusa e difesa, la vicenda giudiziaria si chiude con la condanna a due anni, pena sospesa.