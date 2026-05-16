Pedopornografia, chiesta condanna per padre e figlio: processo verso la sentenza

Condividi

Visualizzazioni 80

La Procura ha chiesto una condanna a tre anni e dieci mesi di carcere per un geometra e suo figlio, ragioniere, entrambi residenti a Palma di Montechiaro, imputati in un procedimento per detenzione di materiale pedopornografico.

L’inchiesta è partita da accertamenti effettuati dalla polizia postale, che avrebbe individuato un account collegato allo studio professionale intestato al geometra. Da lì sono scattate le indagini e successivamente una perquisizione domiciliare, nel corso della quale gli investigatori hanno sequestrato diversi dispositivi elettronici, tra cui notebook e hard disk.

Secondo quanto emerso durante il processo, all’interno dei supporti informatici sarebbero state trovate numerose immagini di minori a contenuto sessualmente esplicito.

Nel corso dell’udienza la difesa ha sostenuto che il materiale potesse trovarsi nei dispositivi perché il figlio aveva l’abitudine di raccogliere e conservare apparecchi elettronici dismessi o abbandonati. Una ricostruzione che, però, la pubblica accusa ha definito poco credibile.

La richiesta di condanna è stata avanzata dal sostituto procuratore Alessia Battaglia. Il procedimento è in corso davanti ai giudici della prima sezione del tribunale presieduta da Agata Anna Genna.

Il processo tornerà in aula il prossimo 25 giugno, giorno in cui è attesa la sentenza.