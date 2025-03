Pedopornografia: 5 arresti

Condividi

A Palermo la Polizia, al culmine di un’inchiesta coordinata dalla Procura, ha eseguito 8 decreti di perquisizione, arrestando cinque persone e denunciandone altre tre. Gli si contesta il reato di divulgazione, cessione e detenzione di foto e video pedopornografici. Sono stati sequestrati numerosissimi file video e foto che documentano lo sfruttamento sessuale di minori, anche in tenerissima età, confermando le ipotesi investigative circa la sistematica attività di detenzione e distribuzione di materiale pedopornografico da parte degli indagati su Internet. Indagini sono ancora in corso anche per identificare le piccole vittime.