“Peculato”: istanza di rinvio a giudizio per Gianfranco Miccichè

Innanzi al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Marco Gaeta, il pubblico ministero, Claudia Ferrari, ha ribadito istanza di rinvio a giudizio a carico del deputato regionale del gruppo misto Gianfranco Miccichè, imputato di peculato per l’utilizzo improprio, ovvero per fini non istituzionali, dell’auto blu di servizio quando è stato presidente dell’Assemblea regionale siciliana. L’ex autista di Miccichè, Maurizio Messina, ha optato per l’abbreviato. Il giudice deciderà contestualmente per entrambi il prossimo 12 marzo.