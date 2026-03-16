PD Sicilia: “Primarie per le Regionali, compatti alle Amministrative”

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Il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, ha riunito la Direzione regionale a Niscemi, e, tra l’altro, si è soffermato sulle prossime incombenze politiche ed elettorali. E ha affermato: “La coalizione di centrosinistra si presenterà compatta nei 5 Comuni più popolosi al voto, cioè Messina, Marsala, Agrigento, Augusta e Termini Imerese. In ambito regionale, inoltre, nell’ottica di costruire un’alleanza sempre più larga, continueremo a ritenere ‘Sud chiama Nord’ di Cateno De Luca un interlocutore. In vista delle elezioni Regionali e Politiche siamo chiamati a definire sempre di più i contorni della coalizione, che devono caratterizzarsi per la discontinuità nelle idee e nelle proposte di governo. Definito il perimetro conterà il metodo di scelta del candidato presidente che va condiviso con tutta la coalizione. Ribadisco che noi siamo il Pd e il primo metodo di scelta che abbiamo nello statuto è quello delle Primarie”.