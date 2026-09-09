PD Agrigento: «Preoccupano le tensioni politiche, prevalgano responsabilità e senso delle istituzioni»

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Il Partito Democratico di Agrigento rompe il silenzio sulle tensioni politiche esplose nelle ultime ore all’interno della forza politica che ha sostenuto la candidatura di Michele Sodano a sindaco e che ha avuto un ruolo centrale nella costruzione dell’attuale maggioranza di governo della città.

Una presa di posizione prudente nei toni, ma politicamente significativa, soprattutto alla luce dello scontro che ha investito gli equilibri della coalizione.

«Non intendiamo entrare nelle dinamiche interne di un’altra forza politica – precisa il PD agrigentino – rispetto alle quali manteniamo un atteggiamento di assoluto rispetto e autonomia». Ma, aggiungono i Democratici, è difficile considerare la vicenda come una questione esclusivamente interna, proprio per il peso politico che quella forza ha avuto nella nascita dell’attuale esperienza amministrativa.

Il PD ribadisce quindi il proprio sostegno all’amministrazione guidata dal sindaco Michele Sodano e alle ragioni politiche che ne hanno determinato la nascita. «Il risultato elettorale – sottolinea il partito – ha manifestato con chiarezza la volontà degli agrigentini di imprimere un cambiamento alla città, aprendo una stagione nuova e superando modelli e pratiche che hanno caratterizzato le precedenti amministrazioni di centrodestra».

Ed è proprio quel mandato elettorale, secondo i Democratici, che non dovrebbe essere messo in discussione dalle attuali fibrillazioni politiche. L’appello è dunque alla responsabilità e alla ricomposizione. «Auspichiamo che le tensioni di queste ore possano trovare una ricomposizione attraverso il confronto, il senso di responsabilità e l’intelligenza politica di tutte le parti coinvolte». Un richiamo che arriva mentre Agrigento è alle prese con numerose emergenze e questioni amministrative che, secondo il PD, richiedono un governo della città concentrato sui problemi concreti e non sulle contrapposizioni interne.

Da qui l’invito ad «abbassare i toni», evitando quella che viene definita una «spettacolarizzazione delle divergenze politiche» e riportando il confronto nelle sedi proprie della politica.

Il Partito Democratico, infine, ribadisce che continuerà a fare la propria parte «con autonomia e responsabilità», affinché il progetto politico nato dal voto degli agrigentini possa andare avanti e trasformare il mandato di cambiamento in risultati concreti.

Un appello alla calma, dunque, ma anche un messaggio politico preciso: le divisioni interne non devono finire per mettere in discussione la tenuta dell’esperienza amministrativa guidata da Michele Sodano.