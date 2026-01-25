PD Agrigento, Cacciatore smentisce accordi e trattative: “Nessuna ipotesi Firetto, il percorso è limpido e democratico”

Condividi

Il segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento, Francesco Cacciatore, interviene per fare chiarezza e spegnere le voci che circolano sul futuro politico del centrosinistra in vista delle prossime elezioni comunali. Con una presa di posizione netta, Cacciatore respinge come infondate le ricostruzioni che parlano di contatti o intese, formali o informali, su una possibile candidatura di Lillo Firetto sostenuta dal PD.

“Non esiste alcuna trattativa di questo tipo – chiarisce – e non ho mai promosso, autorizzato o avallato interlocuzioni che vadano in questa direzione”. Una smentita definita categorica, che punta a ristabilire la linea ufficiale del partito e a fermare quello che il segretario considera un racconto distorto della realtà politica interna.

Cacciatore richiama anche il confronto costante con i vertici democratici del territorio, dalla deputata nazionale Giovanna Iacono al presidente del gruppo PD all’Assemblea regionale siciliana, Michele Catanzaro. “Con loro non è mai stata condivisa né ipotizzata alcuna scelta di questo tipo”, sottolinea, escludendo qualunque scenario di decisioni prese fuori dai canali ufficiali del partito.

Nel suo intervento, il segretario provinciale ribadisce il ruolo centrale dei livelli territoriali del PD e respinge l’idea di manovre parallele: “È impensabile che a livello regionale o nazionale si assumano decisioni che impegnino il partito senza il coinvolgimento del segretario provinciale e della rappresentanza istituzionale”.

Cacciatore difende inoltre la propria legittimazione politica, ricordando che il suo incarico nasce da un voto democratico e regolare, e avverte che metterne in discussione la validità significherebbe indebolire le basi stesse del Partito Democratico.

Guardando alle amministrative, il segretario assicura che il PD agrigentino seguirà un percorso improntato a trasparenza e regole chiare: “Serietà, rispetto dei processi democratici e nessuna scorciatoia: niente accordi opachi, nessuna ambiguità, nessuna trattativa fuori dai luoghi della politica”.

Una posizione che punta a chiudere definitivamente ogni spazio a interpretazioni esterne e a ribadire una linea politica precisa. Intanto, l’area progressista mantiene una postura critica rispetto alla situazione interna del partito nel capoluogo, continuando a sostenere la candidatura a sindaco di Nuccio Dispenza.

In questo quadro si inseriscono anche le dichiarazioni di Nino Cuffaro, che ha ricordato come la candidatura di Dispenza sia stata proposta ufficialmente in assemblea dal segretario del circolo PD, senza che siano emerse alternative, e come su di lui si sia già consolidata da mesi la convergenza del Movimento 5 Stelle, di Sinistra Italiana e dei Verdi.