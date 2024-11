Pazienti oncologici: l’Asp di Agrigento attiva un numero di telefono per le prenotazioni

Condividi

Come annunciato mercoledì scorso dal direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Giuseppe Capodieci, l’Azienda ha attivato un numero di telefono diretto che permette di riservare un canale di prenotazione privilegiato ai pazienti oncologici e ai loro medici curanti per le prestazioni di controllo. Si tratta del numero telefonico 0922 – 407365, riservato ai pazienti con codice d’esenzione 048. Al telefono risponde il personale del Centro unico prenotazioni da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12. Il manager, Giuseppe Capodieci, afferma: “Ridurre i tempi d’attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie è per noi un imperativo categorico a vantaggio di tutti gli utenti del Servizio Sanitario Nazionale. L’impegno deve essere ancora più forte nei confronti dei pazienti fragili alle prese con patologie oncologiche per le quali le prestazioni di controllo, come gli esami di colonscopia, devono avere, da subito, tempi d’esecuzione più celeri. Con l’attivazione di questo strumento, che impegna risorse umane e tecniche dell’Azienda, intendiamo compiere un deciso passo lungo questa direzione riducendo drasticamente le attese per chi ha necessità di risposte nei tempi più brevi possibili. Tecnicamente si tratta di una miglioria di ampio spettro poiché incide sulla riduzione delle attese non già per le prime visite, sulle quali si concentra il focus normativo dell’abbattimento delle liste, ma anche sulle prestazioni di controllo per le quali, peraltro, si registrano i tempi d’esecuzione più lunghi. È un aspetto, non da poco che amplia gli sforzi che stiamo compiendo per raggiungere l’obiettivo insieme al reclutamento di nuovo personale, alla razionalizzazione delle risorse attualmente disponibili e all’attivazione di nuove fasce per eseguire le prestazioni nei fine settimana e nei turni serali”.