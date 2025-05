Paziente oncologico si suicida in ospedale

Condividi

A Palermo, in via del Vespro, nel parcheggio del Policlinico innanzi al reparto di Oncologia, un uomo cinquantenne, paziente oncologico, si è suicidato in automobile sparandosi un colpo d’arma da fuoco. A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti che si sono accorti dell’uomo riverso sul sedile del mezzo. Sul posto è intervenuta la Polizia. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso.