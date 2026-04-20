Pavia, ucciso dopo una lite per del cibo: fermato un 16enne

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Nuovi elementi emergono sull’omicidio di Gabriele Vaccaro, il giovane di 25 anni originario di Favara, morto nella notte tra sabato e domenica a Pavia in seguito a una violenta aggressione.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ragazzo era insieme ad alcuni amici e stava tornando verso l’auto dopo aver acquistato delle pizze. In quel momento sarebbe stato avvicinato da un gruppo di giovani che gli avrebbe chiesto di consegnare il cibo. Al rifiuto, la situazione è rapidamente degenerata.

Uno dei ragazzi del gruppo, un 16enne di origine egiziana, avrebbe tirato fuori un cacciavite colpendo Gabriele nella zona tra collo e spalla. Un gesto improvviso e violento che si è rivelato fatale.

Un amico della vittima è intervenuto per aiutarlo, ma è stato a sua volta ferito con più colpi allo stomaco e a un braccio. Subito dopo, il gruppo si è dileguato.

Nonostante la ferita non sembrasse inizialmente gravissima, Gabriele ha iniziato poco dopo ad accusare un malore, probabilmente legato a un’emorragia interna. Trasportato d’urgenza in ospedale dal personale del 118, è morto poco dopo il ricovero.

Sarà l’autopsia a stabilire con esattezza le cause del decesso.

Determinanti per le indagini sono state alcune testimonianze e le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Gli agenti della Squadra mobile hanno rintracciato alcuni giovani e, al termine degli interrogatori, hanno disposto il fermo del presunto aggressore.

Il minorenne è accusato di omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Altri tre ragazzi sono stati denunciati perché presenti durante l’aggressione, senza però parteciparvi direttamente.

L’arma utilizzata non è stata ancora recuperata.

La morte del giovane ha suscitato forte emozione sia a Favara che a Pavia. Il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, ha annunciato che sarà proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Anche l’amministrazione pavese sta valutando iniziative analoghe.