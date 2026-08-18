Paura sulla A20 nel Messinese: sei feriti dopo lo scontro tra un’auto e un pulmino

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Momenti di apprensione nella notte lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina, dove un incidente ha provocato il ferimento di almeno sei persone. Il sinistro si è verificato intorno alla mezzanotte nel territorio di Sant’Agata Militello.

A rimanere coinvolti sono stati un pulmino con nove posti e una vettura, che stavano viaggiando entrambi lungo la carreggiata in direzione Messina. Per ragioni ancora da chiarire, i due mezzi sono entrati in collisione.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori. Sul posto sono arrivate diverse ambulanze del 118, con il personale sanitario che ha prestato le prime cure ai feriti prima di accompagnarli negli ospedali di Sant’Agata Militello e Patti.

La zona dell’incidente è stata raggiunta anche dai Vigili del Fuoco e dagli agenti della Polizia Stradale del distaccamento di Sant’Agata Militello. I pompieri hanno collaborato alle operazioni di soccorso e alla messa in sicurezza dell’area, mentre gli agenti hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire cosa abbia provocato lo scontro e verificare eventuali responsabilità. Nonostante la violenza dell’incidente, il bilancio finora accertato è di sei feriti, trasferiti in ospedale per le cure e gli accertamenti necessari.