Paura nella notte a Villaseta: camion distrutto da un incendio, la polizia indaga

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Un violento incendio ha completamente avvolto e distrutto un autocarro nella notte nella zona di Villaseta, ad Agrigento. Il rogo è divampato poco prima delle 3, facendo scattare l’allarme e richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre giunte sul posto hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il mezzo, appartenente a una società impegnata nel commercio di prodotti ittici, era lasciato in sosta lungo la strada quando è stato improvvisamente interessato dall’incendio.

Dai primi controlli effettuati dai vigili del fuoco non sarebbero stati rilevati segnali chiari di un possibile atto doloso. Al momento, dunque, l’origine delle fiamme resta da chiarire.

Sul caso stanno indagando gli agenti della polizia, che stanno raccogliendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Un compito reso più complicato dalla mancanza di telecamere di videosorveglianza nella zona che avrebbero potuto fornire immagini decisive.

Gli investigatori non escludono nessuna pista e saranno gli ulteriori accertamenti tecnici a stabilire cosa abbia provocato il rogo che ha ridotto in cenere il camion.