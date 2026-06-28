Paura nel centro storico: crolla una palazzina disabitata, evacuate due abitazioni vicine

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Un forte boato ha svegliato i residenti nella notte a Palma di Montechiaro, dove una palazzina disabitata di due piani è improvvisamente crollata in via Bixio, nel cuore del centro storico.

L’edificio, da tempo non abitato, è collassato su sé stesso, facendo scattare l’immediato intervento dei vigili del fuoco, della Protezione civile, della polizia municipale e dei carabinieri. Nonostante lo stabile fosse vuoto, i soccorritori hanno effettuato accurate verifiche per accertare l’eventuale presenza di persone o animali sotto le macerie.

Le operazioni, svolte anche con l’ausilio dei mezzi meccanici del Comune e sotto il coordinamento dei vigili del fuoco, hanno confermato che nessuno è rimasto coinvolto nel crollo.

Sul luogo dell’accaduto hanno seguito le operazioni anche il sindaco Stefano Castellino e il responsabile della Protezione civile, Lillo Inguanta.

Per motivi di sicurezza, l’amministrazione comunale ha disposto l’evacuazione precauzionale di due residenti che abitano negli edifici adiacenti alla palazzina crollata. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori controlli per verificare la stabilità delle strutture vicine e scongiurare eventuali nuovi cedimenti.

(foto grandangolo)