Paura in mare a Licata, barca si capovolge: in salvo sette persone

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Attimi di apprensione nelle acque di Licata, dove un’imbarcazione presa a noleggio si è ribaltata mentre navigava nella zona di Canticaglione. A bordo si trovavano sette persone, tra cui anche alcuni bambini.

L’allarme è scattato immediatamente e le operazioni di soccorso sono state agevolate dalla presenza di alcuni bagnanti e di sportivi impegnati con il kitesurf. Sono stati proprio loro a intervenire per aiutare gli occupanti del natante, finiti in acqua, e a favorirne il rientro sulla terraferma.

Uno dei ragazzi coinvolti nell’incidente è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la Capitaneria di porto con la motovedetta CP 853. Gli uomini della Guardia costiera hanno provveduto al recupero dell’imbarcazione.

Resta da ricostruire la dinamica dell’accaduto e, soprattutto, cosa abbia provocato il improvviso capovolgimento della barca. L’intervento tempestivo di chi si trovava nelle vicinanze ha comunque evitato che la situazione potesse trasformarsi in una tragedia, considerando anche la presenza di bambini a bordo.