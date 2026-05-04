Paura all’ospedale di Canicattì: paziente si allontana dal reparto di psichiatria e tenta di salire su un’impalcatura

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Momenti di forte tensione all’interno dell’Ospedale Barone Lombardo, dove una paziente ricoverata nel reparto di psichiatria si è improvvisamente allontanata dalla struttura, facendo perdere per alcuni minuti le proprie tracce.

La donna è stata rintracciata poco dopo nei pressi di un’area interessata da lavori edili all’interno del complesso ospedaliero. Secondo quanto ricostruito, avrebbe tentato di arrampicarsi su un’impalcatura, esponendosi a un serio rischio per la propria sicurezza.

Determinante l’intervento degli operai presenti nel cantiere, che hanno notato la scena e lanciato immediatamente l’allarme, contribuendo a evitare conseguenze potenzialmente drammatiche.

Sul posto sono giunti in tempi rapidi i Carabinieri e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e gestito la situazione fino al completo ripristino delle condizioni di normalità. La paziente è stata quindi presa in carico dal personale sanitario e riportata nel reparto per ricevere le cure necessarie.