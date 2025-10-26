Paura a Raffadali: esploso un colpo di pistola ad aria compressa contro un’auto nei pressi del cimitero

Condividi

Attimi di paura nel pomeriggio di sabato nei pressi del cimitero comunale di Raffadali, dove un colpo di pistola ad aria compressa è stato esploso contro un’autovettura parcheggiata. Il proiettile ha mandato in frantumi il lunotto posteriore del mezzo, provocando spavento tra i residenti e i passanti della zona.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della Stazione di Raffadali, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Agrigento. Dopo un accurato sopralluogo, gli investigatori hanno confermato che si è trattato di un’arma ad aria compressa, e non di un’arma da fuoco vera e propria.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita, ma l’episodio ha generato un forte allarme tra la popolazione, già scossa da recenti episodi di microcriminalità nella zona. Gli inquirenti stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti e valutando il possibile movente dietro al gesto.

Secondo una prima ipotesi, potrebbe trattarsi di una bravata, forse compiuta da qualcuno che non ha considerato le potenziali conseguenze del proprio atto. Tuttavia, gli investigatori non escludono nessuna pista e stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nei dintorni per individuare il responsabile.

Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia visto o sentito qualcosa di utile a collaborare con le autorità, in modo da consentire una rapida individuazione del responsabile.