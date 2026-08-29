Paura a Porto Empedocle, cameriere minacciato con una pistola e inseguito da due uomini

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Momenti di terrore nel centro di Porto Empedocle, dove un giovane cameriere sarebbe stato aggredito e minacciato da due persone con il volto nascosto.

Il ragazzo aveva appena concluso il proprio turno di lavoro in una pizzeria e stava percorrendo la zona di via IV Novembre, nei pressi di piazza Italia, quando sarebbe stato raggiunto da uno scooter con due individui a bordo.

A quel punto, secondo quanto ricostruito finora, il passeggero avrebbe tirato fuori una pistola puntandola contro il giovane. Non è ancora stato chiarito se l’arma sia stata utilizzata per esplodere dei colpi oppure se la minaccia sia rimasta soltanto a livello intimidatorio.

Il cameriere, terrorizzato, avrebbe iniziato a correre cercando riparo tra le stradine del centro. Uno degli aggressori lo avrebbe seguito a piedi, mentre l’altro sarebbe rimasto sullo scooter.

La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando il conducente avrebbe cercato di raggiungere il giovane con il mezzo, tentando più volte di investirlo. Il cameriere, però, sarebbe riuscito a evitare lo scooter e a mettersi definitivamente in salvo.

L’episodio ha fatto scattare le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’accaduto. Al vaglio degli investigatori ci sono anche eventuali immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

Resta ancora da comprendere quale sia stato il motivo dell’agguato e se i due aggressori conoscessero già la vittima. Gli accertamenti proseguono per dare un’identità ai responsabili e chiarire l’esatta dinamica della vicenda.