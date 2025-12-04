Patteggia due anni il datore di lavoro di Antonino Burgio: pena sospesa e obbligo di risarcimento

Condividi

Si è concluso con un patteggiamento a due anni di reclusione, pena sospesa, il procedimento penale a carico di S.F., 56 anni, di Raffadali, datore di lavoro di Antonino Burgio, l’operaio morto in un incidente sul lavoro nel luglio 2023. L’accordo tra accusa e difesa è stato formalizzato questa mattina dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Iacopo Mazzullo.

Al 56enne sono state riconosciute le attenuanti generiche, ritenute equivalenti all’aggravante contestata. Contestualmente, l’uomo è stato condannato al risarcimento della parte civile, rappresentata dallo studio Giesse Risarcimento Danni, che tutela i familiari della vittima.

La vicenda risale al 24 luglio 2023, quando Antonino Burgio, operaio di Raffadali, perse la vita mentre stava costruendo una tomba all’interno del cimitero di Aragona. L’uomo si trovava su un’impalcatura quando precipitò da un’altezza di circa quattro metri, riportando ferite rivelatesi fatali.

Secondo le accuse, al datore di lavoro veniva contestato di non aver fornito a Burgio i necessari dispositivi di protezione individuale e di aver violato diverse norme in materia di sicurezza sul lavoro. Dagli accertamenti era inoltre emerso che l’operaio fosse impiegato senza un regolare contratto.

Nel procedimento restano ancora coinvolti altri due imputati: il progettista e il direttore dei lavori, che hanno scelto di affrontare il processo con rito ordinario.