Pasquale Spataro al sindaco: “La ricreazione è finita”

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Il prossimo 22 ottobre si terrà una seduta di question time del Consiglio comunale, durante la quale ho chiesto al sindaco chiarimenti su diverse questioni che riguardano la città.

Al centro delle mie interrogazioni ci saranno la pensilina di piazza Vittorio Emanuele, la fermata di piazzale Rosselli, la gara per la gestione dei rifiuti, i rapporti con AICA e quelli con la Polizia municipale, con particolare riferimento alla sua attività e al suo operato.

Sarà l’occasione per ascoltare direttamente il sindaco e conoscere la sua posizione su questioni concrete dell’amministrazione cittadina. I cittadini hanno diritto a risposte chiare e a conoscere le scelte di chi amministra la città.

La seduta è aperta al pubblico e potrà essere seguita anche in diretta streaming sulla piattaforma Consigli Comunali Cloud.

Il 22 ottobre sarà, dunque, un momento di confronto istituzionale su temi che meritano attenzione, trasparenza e risposte precise.