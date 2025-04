“Pasqua Sicilia Express”: sold out in un’ora

Condividi

Visualizzazioni 141

Come per Natale, anche per Pasqua subito tutti esauriti i biglietti per il rientro dei siciliani a casa per le festività con il treno speciale allestito dalla Regione. Gli interventi di Schifani e Aricò.

Dopo il “Natale Sicilia Express”, anche per il “Pasqua Sicilia Express” è stato un successo, immediato: appena sono stati acquistabili i biglietti del treno speciale allestito dalla Regione Siciliana per i siciliani rientranti a casa per le festività di Pasqua, sono stati acquistati tutti. “Sold out”: tutto esaurito. I 560 biglietti disponibili per il viaggio di andata da Torino il 17 aprile verso Palermo o Siracusa, e gli altrettanti 560 per il ritorno da Palermo o Siracusa il 26 aprile, destinati a collegare il Nord e il Centro Italia con la Sicilia, sono stati esauriti in una sola ora.

E il presidente della Regione, Schifani, commenta: “L’entusiasmo con cui, ancora una volta, è stato accolto il ‘Sicilia Express’ di Pasqua, con i biglietti esauriti in un lampo, ci riempie di orgoglio e conferma la bontà della strategia del mio governo nel facilitare i collegamenti con l’Isola. Vogliamo che i siciliani, ovunque si trovino, possano ricongiungersi con le loro famiglie durante le festività a costi contenuti. E’ un segnale importante che dimostra l’attenzione del mio governo verso i propri cittadini e l’efficacia di iniziative mirate”.

E l’assessore a Infrastrutture e Trasporti, Alessandro Aricò, rilancia: “Questo nuovo incredibile risultato è la conferma che l’iniziativa, nata a dicembre dello scorso anno per le festività natalizie, funziona ed è molto apprezzata. Con il ‘Sicilia Express’ consentiamo a tanti siciliani di ritornare nell’Isola a un costo accessibile, sentendosi a casa fin dal momento in cui saliranno sul treno, grazie anche alle iniziative di intrattenimento che renderanno l’esperienza indimenticabile. Considerato il successo, stiamo già pensando di ripetere questa iniziativa anche per il ponte del 2 giugno”.

E nel frattempo altri biglietti sono disponibili per un rientro ‘intermodale’ treno – nave. Ovvero: si parte in treno da Torino il 17 aprile, si viaggia sul binario fino a Napoli, e poi ci si imbarca a Napoli in nave verso Palermo. Il biglietto costa 30 euro, nessuna variazione. E’ acquistabile da domani martedì 8 aprile da mezzogiorno in poi telefonando al numero 06 07 08.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)