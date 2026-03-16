Pasqua, già caro-voli e treni costosi dal Nord al Sud

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A circa venti giorni da Pasqua i prezzi dei voli interni sono già molto alti, con biglietti andata-ritorno che su alcune tratte superano i 400 euro, secondo un monitoraggio di Assoutenti. Tra gli esempi più costosi Genova-Catania da 418 euro, Milano-Crotone da 343 e Roma-Reggio Calabria da oltre 320 euro, con molte altre tratte sopra i 280-300 euro e senza servizi aggiuntivi inclusi. Anche i treni risultano cari, con l’alta velocità che per il 3 aprile arriva ad almeno 185 euro da Torino a Reggio Calabria e 175 da Milano, mentre altre tratte superano i 90-120 euro. Secondo Assoutenti le tariffe potrebbero aumentare ancora nei prossimi giorni per l’aumento della domanda e per possibili rincari legati ai costi del carburante e alle difficoltà del traffico aereo.