Partinico, madre e figlio trovati morti: uccisi dalle esalazioni di una cisterna

Condividi

Visualizzazioni 106

Tragedia a Partinico, dove una donna di 37 anni, Rosalia La Manna, e il figlio Vincenzo Troia, di 21 anni, sono stati trovati senza vita in un’abitazione di via Lorenzo Perosi.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe sceso nel garage sottostante l’abitazione, dove si trovavano alcune cisterne utilizzate per la raccolta dell’uva, e sarebbe stato colto dalle esalazioni. Non vedendolo risalire, la madre sarebbe scesa a sua volta nel locale, con lo stesso tragico destino.

Quando sono arrivati i sanitari del 118, per entrambi non c’era ormai nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati a mettere in sicurezza l’area e a stabilire con precisione la natura delle esalazioni.

La tragedia richiama alla memoria un altro dramma avvenuto a Partinico, dove in passato due fratelli erano morti in circostanze analoghe.

(Foto Blogsicilia.it)