Parco eolico Canicattì-Favara, il Tar rigetta il ricorso della società

Redazione
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Il Tar Sicilia ha dichiarato inammissibile il ricorso di Rwe Renewables Italia contro il parere negativo della Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali di Agrigento sul parco eolico “Canicattì” da 42 megawatt. I giudici hanno stabilito che il parere della Soprintendenza ha natura endoprocedimentale, cioè rappresenta un atto interno al procedimento amministrativo complessivo, e non può essere impugnato autonomamente prima della conclusione dell’iter autorizzativo. Nel giudizio si sono costituiti i Comuni di Canicattì e Castrofilippo per tutelare il territorio, evidenziando possibili impatti paesaggistici, ambientali e sul patrimonio archeologico, oltre a ricadute economiche sul comparto agricolo delle zone coinvolte, comprese Canicattì, Naro, Castrofilippo, Agrigento e Favara. Pur non essendo conclusa la valutazione ambientale, l’amministrazione di Canicattì considera la pronuncia del Tar un passo favorevole e continuerà a seguire l’iter autorizzativo, opponendosi a un progetto ritenuto potenzialmente dannoso per il patrimonio archeologico e l’economia agricola locale.

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