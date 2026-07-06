Parco Chiaramontano “La Segreta” tra le migliori ville per matrimoni d’Italia

Redazione
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C’è un angolo di Sicilia autentica dove il tempo sembra rallentare, tra ulivi secolari, pietra locale e il profumo della macchia mediterranea. È il Parco Chiaramontano “La Segreta” di Siculiana, oggi tra i vincitori del Wedding Award 2026 di Matrimonio.com nella categoria Location Matrimonio – Ville: un riconoscimento scelto non da una giuria, ma dalle coppie stesse, recensione dopo recensione.

Un premio che nasce dalla voce degli sposi

Matrimonio.com, portale di riferimento del settore nuziale in Italia e parte di The Knot Worldwide Inc., ha annunciato i vincitori della tredicesima edizione dei Wedding Awards, basata su oltre 146.000 recensioni verificate su più di 84.000 professionisti. Per vincere, ogni fornitore doveva ottenere almeno 9 recensioni con una media di 4,75/5 nel corso del 2025: non si vince con la pubblicità, ma rendendo felici gli sposi.

L’autenticità della tradizione siciliana come cifra distintiva

A rendere speciale il Parco Chiaramontano “La Segreta” non è solo la cornice naturale, ma la fedeltà a una tradizione che qui si respira in ogni dettaglio: dai giardini mediterranei curati come un tempo, ai riti e ai sapori che raccontano la vera Sicilia. Le coppie che scelgono questa location non vivono solo un matrimonio, ma un’esperienza immersiva nell’autenticità più genuina dell’isola — tra ospitalità calorosa, ritmi lenti e un legame profondo con il territorio di Siculiana e la vicina Valle dei Templi. Sul profilo ufficiale su Matrimonio.com è ora visibile il badge dei Wedding Awards 2026.

Un’esperienza che si vive anche a tavola

Le recensioni raccontano di uno staff attento e discreto, capace di far sentire ogni coppia al centro della giornata, e di una cucina che affonda le radici nella tradizione contadina siciliana: materie prime a chilometro zero, ricette tramandate e rivisitate e un servizio in sala impeccabile. Un tassello fondamentale dell’esperienza che ha convinto tante coppie a premiare il parco con recensioni entusiaste.

Le parole di chi guida il settore

“I Wedding Awards mettono in luce le migliori aziende del settore in Italia: aziende che hanno saputo guadagnare la fiducia delle coppie con costanza, attenzione e creatività”, ha dichiarato Raina Moskowitz, CEO di The Knot Worldwide.

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