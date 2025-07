Parco Archeologico Valle dei Templi, domenica 27 luglio una doppietta di eccezione: il premio nazionale Sipario d’Oro (alle ore 21,00) e il risveglio degli Dei (dalle 4,30 del mattino)

Condividi

Nello stesso giorno il Parco Archeologico della Valle dei Templi è riuscito a piazzare due manifestazioni di estremo interesse pronti a catturare spettatori dagli interessi culturali molteplici.

Il 27 luglio, infatti, si inizia con il premio nazionale Sipario d’Oro, giunto alla 20 edizione. Lelio Castaldo, organizzatore della premiazione, anche in questa edizione, è riuscito a piazzare dei “colpi” davvero straordinari. Spicca senza dubbio la presenza sul palco della astrofisica italiana Veronica Bindi, la quale, susciterà non poco interesse il suo racconto su quanto accade “al di sopra delle nostre teste”.

E poi i premiati, la vera anima della manifestazione e gli intrattenitori. Il maestro Mimmo Galletto ancora una volta sarà il protagonista principale unitamente alla Sicilmoda che darà luogo a delle sfilate di modelle tutte particolari. Sul palco, a condurre, i veterani Margherita Trupiano e il Direttore di sicilia24h.it Lelio Castaldo. Le motivazioni verranno lette ancora una volta da Viviana Nobile. La regia della manifestazione è affidata a Claudia Badalamenti.

L’appuntamento è per le ore 21,00 presso il Teatro della Valle dei Templi, di fronte Casa Sanfilippo. Ingresso gratuito.

Qualche ora dopo la fine del Sipario d’Oro, e precisamente alle 04,30 del mattino, La Savatteri Produzioni riporta in scena i miti antichi tra luci d’aurora e tematiche sempre contemporanee

Il sorgere del sole alla Valle dei Templi di Agrigento tornerà a risplendere di parole, emozioni e memorie eterne con il ritorno delle “Albe”, il suggestivo ciclo di narrazioni mitologiche prodotto da Parco Valle dei Templi e Savatteri Produzioni con una formula ormai divenuta celebre.

Lungo la via Sacra, tra il Tempio della Concordia e quello di Giunone, il pubblico sarà guidato in un cammino tra i miti del passato. Gli attori in costume, tra recitazione, danza e canto, tra la luce nascente e le vestigia dell’antichità, daranno voce alle storie di dei ed eroi, rievocando un tempo sospeso dove le leggende si intrecciano con la realtà contemporanea con tematiche eterne come amore, odio, guerra. I miti millenari risuoneranno con forza rinnovata: lo spettacolo, infatti, non è sempre uguale a sé stesso, ma risente ad ogni nuovo appuntamento di modifiche e integrazioni. Il cast, quest’anno, conterà anche alcuni attori americani che sono stati selezionati dallo stesso Savatteri nel contesto di un progetto con la Montclair State University curato dalla professoressa Teresa Fiore.

Cinque gli appuntamenti di questo viaggio teatrale, poetico e civile, capace di toccare corde profonde e interrogare la nostra epoca attraverso la voce immortale della classicità: il 27 luglio (ore 4.30) e il 3, 24, 29 e 31 agosto (ore 5). In tutti i casi l’accesso sarà dalla biglietteria di Giunone.