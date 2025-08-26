Parchi archeologici e Asacom: le priorità della nuova manovra all’Ars

Il prossimo 9 settembre la Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale esaminerà il disegno di legge stralcio alla manovra finanziaria, quindi una variazione di bilancio quater. Tra i provvedimenti da approvare vi sono anche dei capitoli di spesa esclusi dalla manovra finanziaria ter approvata prima delle ferie estive: si tratta di 10 milioni per gli Asacom, ovvero gli assistenti che supportano gli studenti con disabilità, i 4,6 milioni per la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica, e 5 milioni di euro per la salvaguardia di tutti i Parchi siciliani, dalla Valle dei Templi alla Villa del Tellaro, con selezione degli interventi affidata all’assessorato dei Beni culturali.
Notizie correlate
-
ASP di Agrigento: arrivano tre infermieri pediatrici all’ospedale San Giovanni di DioCondividi Visualizzazioni 165 Novità importante per la sanità agrigentina: all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento...
-
Aldo Mucci (SGS) Ex LSU ATA: “Finalmente la firma dei contratti”Condividi Visualizzazioni 232 Caltanissetta. Finalmente gli ultimi lavoratori ex lSU ATA tirano un sospiro di sollievo....
-
Realmonte, balneabile il mare antistante il Maragia’Condividi Visualizzazioni 194 Torna balneabile lo specchio di acqua antistante lo stabilimento balneare Maragia’ dopo lo...