Parchi archeologici e Asacom: le priorità della nuova manovra all’Ars

Redazione Palermo
Il prossimo 9 settembre la Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale esaminerà il disegno di legge stralcio alla manovra finanziaria, quindi una variazione di bilancio quater. Tra i provvedimenti da approvare vi sono anche dei capitoli di spesa esclusi dalla manovra finanziaria ter approvata prima delle ferie estive: si tratta di 10 milioni per gli Asacom, ovvero gli assistenti che supportano gli studenti con disabilità, i 4,6 milioni per la stabilizzazione del personale precario dei Consorzi di bonifica, e 5 milioni di euro per la salvaguardia di tutti i Parchi siciliani, dalla Valle dei Templi alla Villa del Tellaro, con selezione degli interventi affidata all’assessorato dei Beni culturali.

