Parassiti vivi in oltre 4 tonnellate di pasta, maxi sequestro

I Carabinieri del Nas di Catania, durante una verifica igienico – sanitaria in una struttura della distribuzione alimentare in un centro commerciale, hanno sequestrato 4.000 chili di pasta confezionata, di vari marchi, completamente invasa da parassiti vivi (il punteruolo del grano), in parte esposta su scaffali pronta per la vendita e in parte stipata in un deposito. Contestualmente il titolare dell’attività è stato denunciato. Vietato l’utilizzo del deposito fino alla sanificazione di tutti gli ambienti. Il punteruolo nella pasta confezionata è il risultato della presenza di uova o larve di insetti del grano all’interno della confezione, prima che sia sigillata. Tali parassiti possono infestare i cereali, inclusa la pasta nel corso della produzione o lo stoccaggio. Le loro uova possono sopravvivere ai processi di lavorazione ad elevata temperatura. Le uova o le larve possono essere presenti nella farina o nei chicchi di grano utilizzati per produrre la pasta. Ambienti caldi e umidi favoriscono la proliferazione degli insetti.