Papa Leone XIV: “Sarò a Lampedusa”

Con un video messaggio registrato in Vaticano, Papa Leone XIV è intervenuto durante la presentazione della candidatura di Lampedusa a Patrimonio culturale immateriale dell’Unesco nell’ambito del progetto “Gesti di accoglienza”. E il Papa tra l’altro ha annunciato una visita a Lampedusa. Le sue parole sono state: “Oggi a distanza, ma spero presto in presenza, di persona”. Leone XIV ha ringraziato coloro che ogni giorno operano sul fronte dell’immigrazione, e ha aggiunto: “Grazie ad associazioni, volontari, sindaci, amministrazioni che nel tempo si sono succedute, sacerdoti, medici, forze di sicurezza e tutti coloro che, spesso invisibilmente, hanno mostrato e mostrano il sorriso e l’attenzione di un volto umano a persone sopravvissute nel loro viaggio disperato di speranza.”
